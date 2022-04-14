Rings scBTC (SCBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rings scBTC (SCBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rings scBTC (SCBTC) Information Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power. Officiel hjemmeside: https://rings.money/

Rings scBTC (SCBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rings scBTC (SCBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.49M $ 30.49M $ 30.49M Samlet udbud $ 255.97 $ 255.97 $ 255.97 Cirkulerende forsyning $ 255.97 $ 255.97 $ 255.97 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.49M $ 30.49M $ 30.49M Alle tiders Høj: $ 123,480 $ 123,480 $ 123,480 Alle tiders Lav: $ 74,083 $ 74,083 $ 74,083 Nuværende pris: $ 119,101 $ 119,101 $ 119,101 Få mere at vide om Rings scBTC (SCBTC) pris

Rings scBTC (SCBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rings scBTC (SCBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCBTC's tokenomics, kan du udforske SCBTC tokens live-pris!

