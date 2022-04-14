RIKO (RIKO) Tokenomics Få vigtig indsigt i RIKO (RIKO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RIKO (RIKO) Information RIKO is a meme coin symbolized by the fearless honey badger, dedicated to building a strong, engaged community in the cryptocurrency space. Launched on the Gra.fun platform, RIKO emphasizes accessibility and community involvement at its core. Rooted in meme culture, RIKO leverages the power of viral content and community-driven narratives to amplify its appeal and focuses on fostering a loyal user base, with the success of RIKO driven by the contributions and engagement of its vibrant community. Officiel hjemmeside: https://rikotoken.io/

RIKO (RIKO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RIKO (RIKO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.78K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 574.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 131.98K Alle tiders Høj: $ 0.02821103 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013181

RIKO (RIKO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RIKO (RIKO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIKO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIKO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIKO's tokenomics, kan du udforske RIKO tokens live-pris!

