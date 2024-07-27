RighteousRetail ($RRT) Tokenomics Få vigtig indsigt i RighteousRetail ($RRT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RighteousRetail ($RRT) Information Righteous Retail ($RRT) is a community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain, designed to empower retail investors by providing a deflationary and transparent digital asset. Launched on July 27, 2024, $RRT aims to challenge traditional financial systems by creating an equitable space for like-minded individuals seeking long-term, sustainable investments. $RRT incorporates a deflationary model through manual token burns, with over 24 million tokens burned to date. The token supports charitable giving through a dedicated wallet, where 1% of its balance is converted to USDC and donated monthly to community-selected charities. Current initiatives also include staking and farming options to incentivize community participation. charity, and burn wallets. The development team, consisting of doxxed members, ensures a secure and committed approach to project growth. Righteous Retail continues to expand its community and charitable impact while reducing its token supply. Righteous Retail's emphasis on fairness, transparency, and community involvement distinguishes it as a project dedicated to retail investors' empowerment. Officiel hjemmeside: https://righteousretail.fun/ Hvidbog: https://righteousretail.fun/assets/whitepaper-D5XFXoKQ.pdf Køb $RRT nu!

RighteousRetail ($RRT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RighteousRetail ($RRT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 100.35K $ 100.35K $ 100.35K Samlet udbud $ 951.44M $ 951.44M $ 951.44M Cirkulerende forsyning $ 835.22M $ 835.22M $ 835.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 114.32K $ 114.32K $ 114.32K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00012015 $ 0.00012015 $ 0.00012015 Få mere at vide om RighteousRetail ($RRT) pris

RighteousRetail ($RRT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RighteousRetail ($RRT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $RRT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $RRT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $RRT's tokenomics, kan du udforske $RRT tokens live-pris!

$RRT Prisprediktion Vil du vide, hvor $RRT måske er på vej hen? Vores $RRT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $RRT Tokens prisprediktion nu!

