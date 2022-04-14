Rigel Protocol (RGP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rigel Protocol (RGP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rigel Protocol (RGP) Information The Rigel Protocol will be built on both Binance Smart Chain and the Ethereum Blockchain. Fast, convenient and secure. The Rigel Protocol will allow users to have full control of their funds while using any of the platform products. Smart Swapping, Yield Farming, Margin Trade, and many more. Cross chain operations guarantee low transaction fees without the need to leave funds on custody to third parties or go through KYC process. Officiel hjemmeside: https://www.rigelprotocol.com/

Rigel Protocol (RGP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rigel Protocol (RGP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.83K $ 3.83K $ 3.83K Samlet udbud $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Cirkulerende forsyning $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.30K $ 21.30K $ 21.30K Alle tiders Høj: $ 6.88 $ 6.88 $ 6.88 Alle tiders Lav: $ 0.00285775 $ 0.00285775 $ 0.00285775 Nuværende pris: $ 0.00426065 $ 0.00426065 $ 0.00426065 Få mere at vide om Rigel Protocol (RGP) pris

Rigel Protocol (RGP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rigel Protocol (RGP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RGP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RGP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RGP's tokenomics, kan du udforske RGP tokens live-pris!

RGP Prisprediktion Vil du vide, hvor RGP måske er på vej hen? Vores RGP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RGP Tokens prisprediktion nu!

