RIFT AI (RIFT) Tokenomics Få vigtig indsigt i RIFT AI (RIFT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

RIFT AI (RIFT) Information The Rift Platform is the “Shopify App Store for AI Agents” - it lists and sells AI modules that will allow anyone to supercharge their AI agent and seamlessly give it skills ranging from validating blockchain nodes to creating and selling NFT art on a custom storefront, and much more. The problem today is that most of these AI agents are financially dumb immediately post-launch (e.g. only being able to post on X) and making them “smart” requires significant development effort and specialized knowledge. The Rift Platform aims to seamlessly give these agents the skills needed to actually become real revenue-generating entities and manage their treasuries with minimal development effort. Officiel hjemmeside: https://rift.ai/ Hvidbog: https://faq.rift.ai/ Køb RIFT nu!

RIFT AI (RIFT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RIFT AI (RIFT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M Alle tiders Høj: $ 0.02960724 $ 0.02960724 $ 0.02960724 Alle tiders Lav: $ 0.00606932 $ 0.00606932 $ 0.00606932 Nuværende pris: $ 0.01101438 $ 0.01101438 $ 0.01101438 Få mere at vide om RIFT AI (RIFT) pris

RIFT AI (RIFT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RIFT AI (RIFT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIFT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIFT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIFT's tokenomics, kan du udforske RIFT tokens live-pris!

