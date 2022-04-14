Rifampicin ($RIF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rifampicin ($RIF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rifampicin ($RIF) Information $RIF token represents longevity experiments performed with the compound Rifampicin. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Rifampicin? Rifampicin is traditionally known as an antibiotic, but it’s been gaining attention for its surprising effects on aging. In tiny organisms like C. elegans (a model organism often used in aging research), Rifampicin has been shown to activate the cell’s natural defense mechanisms against stress and damage. Imagine it as a sort of "cellular coach," encouraging cells to stay healthy and resilient by protecting against harmful oxidative stress and maintaining the quality of proteins within the cell. These protective effects help the worms live longer and healthier lives. While it’s still early days, and we don’t yet know if Rifampicin can do the same in humans, its ability to promote cellular health makes it an exciting area of research in the quest for anti-aging therapies​. Officiel hjemmeside: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/RIF Hvidbog: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science Køb $RIF nu!

Rifampicin ($RIF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rifampicin ($RIF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Samlet udbud $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Cirkulerende forsyning $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Alle tiders Høj: $ 0.247831 $ 0.247831 $ 0.247831 Alle tiders Lav: $ 0.00137371 $ 0.00137371 $ 0.00137371 Nuværende pris: $ 0.00224023 $ 0.00224023 $ 0.00224023 Få mere at vide om Rifampicin ($RIF) pris

Rifampicin ($RIF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rifampicin ($RIF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $RIF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $RIF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $RIF's tokenomics, kan du udforske $RIF tokens live-pris!

