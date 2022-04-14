Riecoin (RIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Riecoin (RIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Riecoin (RIC) Information Riecoin is a peer to peer digital currency released in 2014. It takes inspiration from the historical Spesmilo and Stelo world currencies projects, and is based on Bitcoin, which can be seen as their spiritual successor as a world and borderless currency. Riecoin follows in their footsteps into becoming one as well, and notably supports and concretizes the idea that the gigantic mining resources can also serve scientific research, thus power a world currency of greater value for the society. Officiel hjemmeside: https://riecoin.xyz/ Hvidbog: https://riecoin.xyz/Whitepaper Køb RIC nu!

Riecoin (RIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Riecoin (RIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 597.80K $ 597.80K $ 597.80K Samlet udbud $ 84.00M $ 84.00M $ 84.00M Cirkulerende forsyning $ 70.00M $ 70.00M $ 70.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 717.34K $ 717.34K $ 717.34K Alle tiders Høj: $ 0.56919 $ 0.56919 $ 0.56919 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00853978 $ 0.00853978 $ 0.00853978 Få mere at vide om Riecoin (RIC) pris

Riecoin (RIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Riecoin (RIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIC's tokenomics, kan du udforske RIC tokens live-pris!

