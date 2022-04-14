Riddle by Virtuals (RIDDLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Riddle by Virtuals (RIDDLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Riddle by Virtuals (RIDDLE) Information Riddle is an innovative, blockchain-powered game show that leverages artificial intelligence to host daily interactive riddles on social media. Conceived in late 2024, the project utilizes its native token, $RIDDLE, to reward players for solving riddles posted on X (formerly Twitter). The gameplay is structured into multiple versions throughout the day—with varying levels of word redaction—to ensure an engaging, competitive environment. Built on the Base blockchain via Virtuals Protocol, Riddle integrates fair tokenomics with an automated reward system, providing both "first-to-solve" and random rewards. This unique blend of live social engagement and crypto incentives establishes Riddle as a novel entrant in the decentralized gaming space. Officiel hjemmeside: https://riddle.fun Hvidbog: https://riddle.fun/litepaper

Riddle by Virtuals (RIDDLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Riddle by Virtuals (RIDDLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.57K $ 10.57K $ 10.57K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 784.50M $ 784.50M $ 784.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.47K $ 13.47K $ 13.47K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Riddle by Virtuals (RIDDLE) pris

Riddle by Virtuals (RIDDLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Riddle by Virtuals (RIDDLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RIDDLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RIDDLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RIDDLE's tokenomics, kan du udforske RIDDLE tokens live-pris!

