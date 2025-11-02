Ricky The Raccoon (RICKY) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00004545 $ 0.00004545 $ 0.00004545 24H lav $ 0.00004628 $ 0.00004628 $ 0.00004628 24H høj 24H lav $ 0.00004545$ 0.00004545 $ 0.00004545 24H høj $ 0.00004628$ 0.00004628 $ 0.00004628 All Time High $ 0.00478606$ 0.00478606 $ 0.00478606 Laveste pris $ 0.00004178$ 0.00004178 $ 0.00004178 Prisændring (1H) -0.75% Prisændring (1D) -1.43% Prisændring (7D) -5.14% Prisændring (7D) -5.14%

Ricky The Raccoon (RICKY) realtidsprisen er $0.00004512. I løbet af de sidste 24 timer har RICKY handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00004545 og et højdepunkt på $ 0.00004628, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RICKYs højeste pris nogensinde er $ 0.00478606, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00004178.

Når det gælder kortsigtet performance, RICKY har ændret sig med -0.75% i løbet af den sidste time, -1.43% i løbet af 24 timer og -5.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ricky The Raccoon (RICKY) Markedsinformation

Markedsværdi $ 45.12K$ 45.12K $ 45.12K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 45.12K$ 45.12K $ 45.12K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ricky The Raccoon er $ 45.12K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RICKY er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 45.12K.