RICH on SOL (RICH) Information $RICH is a solana based token brought to you "RICH The Kid". The overlap between the industry and cryptocurrencies has finally been tokenized. Officiel hjemmeside: https://www.richonsol.io/ Køb RICH nu!

RICH on SOL (RICH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RICH on SOL (RICH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 29.70K $ 29.70K $ 29.70K Samlet udbud $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M Cirkulerende forsyning $ 902.37M $ 902.37M $ 902.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 29.70K $ 29.70K $ 29.70K Alle tiders Høj: $ 0.00234011 $ 0.00234011 $ 0.00234011 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om RICH on SOL (RICH) pris

RICH on SOL (RICH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RICH on SOL (RICH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RICH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RICH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RICH's tokenomics, kan du udforske RICH tokens live-pris!

