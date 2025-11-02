UdvekslingDEX+
Den direkte Ribbit on Base pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid RIBBIT til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RIBBIT prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RIBBIT

RIBBIT Prisinfo

Hvad er RIBBIT

RIBBIT Officiel hjemmeside

RIBBIT Tokenomics

RIBBIT Prisprognose

Ribbit on Base Logo

Ribbit on Base Pris (RIBBIT)

Ikke noteret

1 RIBBIT til USD direkte pris:

--
----
0.00%1D
USD
Ribbit on Base (RIBBIT) Live prisdiagram
Ribbit on Base (RIBBIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Ribbit on Base (RIBBIT) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RIBBIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RIBBITs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RIBBIT har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ribbit on Base (RIBBIT) Markedsinformation

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

--
----

$ 19.36K
$ 19.36K$ 19.36K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Ribbit on Base er $ 19.36K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RIBBIT er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 19.36K.

Ribbit on Base (RIBBIT) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Ribbit on Base til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Ribbit on Base til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Ribbit on Base til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Ribbit on Base til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ 00.00%
60 dage$ 00.00%
90 dage$ 0--

Hvad er Ribbit on Base (RIBBIT)

Ribbit isn’t just another frog-themed meme coin — it’s the crowned prince of the meme coin pond. Born from the depths of the crypto swamps, $Ribbit thrives on community energy, driven not by utility or lofty promises, but by pure, unfiltered decentralized chaos. It embraces the wild spirit of Web3 culture, where meme magic and community momentum matter more than roadmaps or whitepapers.

If you hear the croak, it’s already too late — the wave is here, and $Ribbit is mid-leap, hopping past the competition and aiming for the moon. 🐸🌕

But beneath the memes lies a deeper heartbeat.

Ribbit represents a growing tribe of frog lovers, runners, dreamers, and digital adventurers — a community united not just by hype, but by a shared narrative of grit, loyalty, and resilience. The story of Ribbit the Frog echoes timeless legends like that of Hachiko — the loyal dog who waited faithfully for his master. Ribbit’s journey from a quiet life on a lily pad to becoming a meme coin icon is a symbol of persistence and spirit in a chaotic world.

This isn’t just about coin price or market charts — it’s about building a movement, hopping together toward a shared dream. Ribbit’s tale isn’t measured in gains alone, but in the heart and hustle of the community behind it.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Ribbit on Base (RIBBIT) Ressource

Officiel hjemmeside

Ribbit on Base Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Ribbit on Base (RIBBIT) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Ribbit on Base (RIBBIT) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Ribbit on Base.

Tjek Ribbit on Base prisprediktion nu!

RIBBIT til lokale valutaer

Ribbit on Base (RIBBIT) Tokenomics

At forstå tokenomics for Ribbit on Base (RIBBIT) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RIBBIT Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Ribbit on Base (RIBBIT)

Hvor meget er Ribbit on Base (RIBBIT) værd i dag?
Den direkte RIBBIT pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RIBBIT til USD pris?
Den aktuelle pris på RIBBITtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Ribbit on Base?
Markedsværdien for RIBBIT er $ 19.36K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RIBBIT?
Den cirkulerende forsyning af RIBBIT er 1.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RIBBIT?
RIBBIT opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RIBBIT?
RIBBIT så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for RIBBIT?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RIBBIT er -- USD.
Bliver RIBBIT højere i år?
RIBBIT kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RIBBIT prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ribbit on Base (RIBBIT) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

