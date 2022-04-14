Rhun Capital (RHUN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rhun Capital (RHUN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rhun Capital (RHUN) Information We’re building an innovative AI agent launchpad tailored for capital managers and crypto researchers. Our platform empowers you to contribute and discover valuable financial insights, create highly customized AI agents powered by your high-quality research, and track their performance with precision. Unlock the potential to optimize decision-making and drive success by leveraging advanced tools and real-time data analysis. Collaborate with a network of like-minded professionals, share insights, and refine strategies to stay ahead in the rapidly evolving world of finance. Whether you're exploring crypto opportunities or managing capital, our launchpad provides the resources to transform your expertise into actionable intelligence. Officiel hjemmeside: https://rhun.io Køb RHUN nu!

Rhun Capital (RHUN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rhun Capital (RHUN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.60K $ 19.60K $ 19.60K Samlet udbud $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Cirkulerende forsyning $ 964.89M $ 964.89M $ 964.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.31K $ 20.31K $ 20.31K Alle tiders Høj: $ 0.00486932 $ 0.00486932 $ 0.00486932 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rhun Capital (RHUN) pris

Rhun Capital (RHUN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rhun Capital (RHUN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RHUN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RHUN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RHUN's tokenomics, kan du udforske RHUN tokens live-pris!

