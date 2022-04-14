rexbt by Virtuals (REXBT) Tokenomics Få vigtig indsigt i rexbt by Virtuals (REXBT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

rexbt by Virtuals (REXBT) Information Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike. Officiel hjemmeside: https://rexbt.ai/ Køb REXBT nu!

rexbt by Virtuals (REXBT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for rexbt by Virtuals (REXBT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 49.04K Samlet udbud $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 49.04K Alle tiders Høj: $ 0.00419595 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om rexbt by Virtuals (REXBT) pris

rexbt by Virtuals (REXBT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for rexbt by Virtuals (REXBT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REXBT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REXBT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REXBT's tokenomics, kan du udforske REXBT tokens live-pris!

REXBT Prisprediktion Vil du vide, hvor REXBT måske er på vej hen? Vores REXBT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REXBT Tokens prisprediktion nu!

