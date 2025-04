Hvad er Reward Protocol (REWD)

Unlock unparalleled earning & winning opportunities with Reward Protocol's. By holding $REWD, you gain access to consistent SOL reflections and the chance to win substantial daily jackpots. The token has a 9% tax of which 3% goes into a daily jackpot, 3% reflects back to holders and another 3% goes into marketing & development.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Reward Protocol (REWD) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside