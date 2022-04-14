Revenue Coin (RVC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Revenue Coin (RVC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Revenue Coin (RVC) Information Revenue Coin (RVC) holders fund high-tech companies to scale marketing, sales, and social activities. Startups receiving funding allocate a % of revenues to the systematic purchase of RVC from the market, reducing supply and increasing its valuation. Revenue Coin is a deflationary token, and its quantity is fixed in a smart contract. RVC supply on the market will decrease due to monthly buyback and burning of tokens. Companies from the Revenue Capital ecosystem are obliged to allocate up to 10% of their revenues to this end. In addition, the temporary blocking of RVC held by the team and the largest investors will protect it against sudden price falls. Revenue Coin (RVC) is a revenue token. The settlement between Revenue Capital - the issuer of tokens - and you as an investor takes place by buying and burning tokens. Both burning (reduction of supply) and purchase of tokens from exchanges will increase the RVC value systematically over time. Officiel hjemmeside: https://revenuecoin.io/ Køb RVC nu!

Revenue Coin (RVC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Revenue Coin (RVC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 455.83K $ 455.83K $ 455.83K Samlet udbud $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Cirkulerende forsyning $ 862.44M $ 862.44M $ 862.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 914.08K $ 914.08K $ 914.08K Alle tiders Høj: $ 0.04277222 $ 0.04277222 $ 0.04277222 Alle tiders Lav: $ 0.00041931 $ 0.00041931 $ 0.00041931 Nuværende pris: $ 0.00052886 $ 0.00052886 $ 0.00052886 Få mere at vide om Revenue Coin (RVC) pris

Revenue Coin (RVC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Revenue Coin (RVC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RVC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RVC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RVC's tokenomics, kan du udforske RVC tokens live-pris!

