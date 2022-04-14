Revain (REV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Revain (REV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Revain (REV) Information Revain is one of the new alternative currencies to be introduced in the already hyper crypto market. Revain is an unbiased review platform built on blockchain technology, which allows users to stay highly motivated. With the platform being a new generation feedback platform build on the blockchain technology, the platform aims to reinvent the review industry. Obviously, it’s an industry that needs a change – this booming industry has been fraught with peril and fraud as malicious users relentlessly write fake reviews. Also, a five star review on TripAdvisor, Yelp, and similar ratings websites can change the course of a business. The platform is led by Rinat Arslanov as the CEO. He is an entrepreneur with 10+ years in business, venture capital, and blockchain experience. Other key members of the team include Sergey Potekhin, who leads the development and blockchain design of Revain and holds the position of CEO of the Technology area; as well as developer Sergey Omilyanchuk, who is responsible for server and application architecture. In 2018 the team plans to launch the RVN token in quarter 3 and release gaming reviews in quarter 4. Revain is a marketing platform in the form of a Yelp-like online review platform. Businesses incentivize users to leave public feedback that’s posted to Revain’s digital ledger on the Ethereum blockchain. Officiel hjemmeside: https://revain.org/ Hvidbog: <!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->https://revain.org/pdf/EN_white_paper.pdf Køb REV nu!

Revain (REV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Revain (REV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Samlet udbud $ 185.06B $ 185.06B $ 185.06B Cirkulerende forsyning $ 184.55B $ 184.55B $ 184.55B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.50M $ 1.50M $ 1.50M Alle tiders Høj: $ 3.85 $ 3.85 $ 3.85 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Revain (REV) pris

Revain (REV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Revain (REV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REV's tokenomics, kan du udforske REV tokens live-pris!

