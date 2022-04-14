REV3AL (REV3L) Tokenomics Få vigtig indsigt i REV3AL (REV3L), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

REV3AL (REV3L) Information REV3AL is a digital copyright protection and anti-counterfeit solution for artists, creators and Intellectual Property owners in the digital and physical ecosystems. REV3AL allows any user (creator, collector, or marketplace) to verify the authenticity and originality of their collection. REV3AL also preserves the value of original pieces by facilitating verification and flexible digital asset ownership models. Officiel hjemmeside: https://rev3al.io Køb REV3L nu!

REV3AL (REV3L) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for REV3AL (REV3L), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 89.51K $ 89.51K $ 89.51K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 417.49M $ 417.49M $ 417.49M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 214.40K $ 214.40K $ 214.40K Alle tiders Høj: $ 0.139958 $ 0.139958 $ 0.139958 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0002144 $ 0.0002144 $ 0.0002144 Få mere at vide om REV3AL (REV3L) pris

REV3AL (REV3L) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for REV3AL (REV3L) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REV3L tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REV3L tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REV3L's tokenomics, kan du udforske REV3L tokens live-pris!

REV3L Prisprediktion Vil du vide, hvor REV3L måske er på vej hen? Vores REV3L prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REV3L Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!