Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Information Return Finance is the first fully regulated cross-chain DeFi aggregator designed to unlock the earning potential of decentralized finance for retail users, businesses, and institutions. Our platform simplifies DeFi investing by providing a one-stop shop for accessing the best yield opportunities on stablecoins like USDC and EURC and soon altcoins such as BTC, ETH, and SOL. We provide access to the most prominent DeFi protocols, including MakerDAO, Aave, Compound, and Curve, all through a single secure gateway. Officiel hjemmeside: https://return.finance/ Hvidbog: https://docs.return.finance/ Køb RFSTETH nu!

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Return Finance Lido stETH (RFSTETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Samlet udbud $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 Cirkulerende forsyning $ 6.85 $ 6.85 $ 6.85 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.16 $ 1.16 $ 1.16 Alle tiders Høj: $ 0.180658 $ 0.180658 $ 0.180658 Alle tiders Lav: $ 0.01883564 $ 0.01883564 $ 0.01883564 Nuværende pris: $ 0.168813 $ 0.168813 $ 0.168813 Få mere at vide om Return Finance Lido stETH (RFSTETH) pris

Return Finance Lido stETH (RFSTETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Return Finance Lido stETH (RFSTETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RFSTETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RFSTETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RFSTETH's tokenomics, kan du udforske RFSTETH tokens live-pris!

