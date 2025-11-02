RETRO KIDS (RETRO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00000749 $ 0.00000749 $ 0.00000749 24H lav $ 0.00000769 $ 0.00000769 $ 0.00000769 24H høj 24H lav $ 0.00000749$ 0.00000749 $ 0.00000749 24H høj $ 0.00000769$ 0.00000769 $ 0.00000769 All Time High $ 0.00028662$ 0.00028662 $ 0.00028662 Laveste pris $ 0.00000736$ 0.00000736 $ 0.00000736 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -1.81% Prisændring (7D) -6.77% Prisændring (7D) -6.77%

RETRO KIDS (RETRO) realtidsprisen er $0.00000754. I løbet af de sidste 24 timer har RETRO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00000749 og et højdepunkt på $ 0.00000769, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RETROs højeste pris nogensinde er $ 0.00028662, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000736.

Når det gælder kortsigtet performance, RETRO har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -1.81% i løbet af 24 timer og -6.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RETRO KIDS (RETRO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Cirkulationsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Samlet Udbud 999,878,962.608342 999,878,962.608342 999,878,962.608342

Den nuværende markedsværdi på RETRO KIDS er $ 7.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RETRO er 999.88M, med et samlet udbud på 999878962.608342. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 7.53K.