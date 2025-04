Hvad er Retro Finance (RETRO)

What is the project about? ve(3,3) concentrated liquidity AMM on polygon What makes your project unique? Concentrated liquidity, oTokenomics, ve(3,3) mechanics, fork of thena, open zeppelin audit, ichi partnership History of your project. started about a year ago and have been building the platform with a dedicated team of developers, smart contract devs and f.e engineers. big community following, pushing limits of innovation What’s next for your project? Crosschain What can your token be used for? Voting, fee generation, bribe generation

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Retro Finance (RETRO) Ressource Officiel hjemmeside