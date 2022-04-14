Retard Finance (REFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Retard Finance (REFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Retard Finance (REFI) Information Retarded Finance $ReFi is a community-driven meme token backed by its community of likeminded retards. We post memes and share the most absurd and entertaining finance news in our X community. We are constantly generating new content across X, TikTok and Reddit and will continue to do so with our unique and generative art that is circulating all over social media. We are building a retarded finance cult for the memes, and to spread awareness for how finance is retarded in reality if you narrow it down to the point, sometimes it just does not make sense. Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1910225626109186284 Køb REFI nu!

Retard Finance (REFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Retard Finance (REFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.27K $ 61.27K $ 61.27K Samlet udbud $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Cirkulerende forsyning $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.27K $ 61.27K $ 61.27K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Retard Finance (REFI) pris

Retard Finance (REFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Retard Finance (REFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REFI's tokenomics, kan du udforske REFI tokens live-pris!

