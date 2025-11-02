UdvekslingDEX+
Den direkte Retail DAO pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid RETAIL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk RETAIL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om RETAIL

RETAIL Prisinfo

Hvad er RETAIL

RETAIL Officiel hjemmeside

RETAIL Tokenomics

RETAIL Prisprognose

Retail DAO Logo

Retail DAO Pris (RETAIL)

Ikke noteret

1 RETAIL til USD direkte pris:

$0.00099327
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter.
USD
Retail DAO (RETAIL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:38:35 (UTC+8)

Retail DAO (RETAIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0.00100375
$ 0.00100375$ 0.00100375
24H høj

$ 0
$ 0.00100375
$ 0.00157166
$ 0
+0.03%

+0.07%

-1.13%

-1.13%

Retail DAO (RETAIL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RETAIL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00100375, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RETAILs højeste pris nogensinde er $ 0.00157166, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RETAIL har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.07% i løbet af 24 timer og -1.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Retail DAO (RETAIL) Markedsinformation

$ 723.53K
--
$ 993.31K
728.40M
1,000,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Retail DAO er $ 723.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RETAIL er 728.40M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 993.31K.

Retail DAO (RETAIL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Retail DAO til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Retail DAO til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Retail DAO til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Retail DAO til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.07%
30 dage$ 0-8.27%
60 dage$ 0-27.06%
90 dage$ 0--

Hvad er Retail DAO (RETAIL)

Retail DAO is a collective of everyday crypto investors who pool research, alpha, and investment opportunities. The core idea is simple: instead of competing against each other (and the big funds), we share knowledge and make better trades together. $RETAIL is the token that powers access, voting, and community rewards. Think Discord meets on-chain research hub, all run by the people who actually use it. We’re open, transparent, and genuinely want to help regular investors level up.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Retail DAO (RETAIL) Ressource

Officiel hjemmeside

Retail DAO Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Retail DAO (RETAIL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Retail DAO (RETAIL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Retail DAO.

Tjek Retail DAO prisprediktion nu!

RETAIL til lokale valutaer

Retail DAO (RETAIL) Tokenomics

At forstå tokenomics for Retail DAO (RETAIL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om RETAIL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Retail DAO (RETAIL)

Hvor meget er Retail DAO (RETAIL) værd i dag?
Den direkte RETAIL pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle RETAIL til USD pris?
Den aktuelle pris på RETAILtil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Retail DAO?
Markedsværdien for RETAIL er $ 723.53K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af RETAIL?
Den cirkulerende forsyning af RETAIL er 728.40M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på RETAIL?
RETAIL opnåede en ATH-pris på 0.00157166 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på RETAIL?
RETAIL så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for RETAIL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for RETAIL er -- USD.
Bliver RETAIL højere i år?
RETAIL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se RETAIL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Retail DAO (RETAIL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

