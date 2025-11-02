Retail DAO (RETAIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00100375 24H høj All Time High $ 0.00157166 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) +0.07% Prisændring (7D) -1.13%

Retail DAO (RETAIL) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RETAIL handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0.00100375, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RETAILs højeste pris nogensinde er $ 0.00157166, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RETAIL har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +0.07% i løbet af 24 timer og -1.13% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Retail DAO (RETAIL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 723.53K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 993.31K Cirkulationsforsyning 728.40M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Retail DAO er $ 723.53K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RETAIL er 728.40M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 993.31K.