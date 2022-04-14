Resupply USD (REUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Resupply USD (REUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Resupply USD (REUSD) Information A decentralized stablecoin backed by Collateralized Debt Positions (CDP), leveraging the liquidity and stability of lending markets. The Resupply stablecoin is backed by other stablecoins that are earning interest on other lending markets. Designed to maximize yield returns by having the borrow rate always be half the lending rate being earned, half the risk-free rate, or two percent, whichever is greater. Emissions are designed for long-term sustainability by directing at three groups: the insurance pool, voting incentives, and directly at borrowers. The revenue that borrowers generate will directly correlate with the emissions directed towards them. The more revenue a borrower generates for Resupply, the greater the share of emissions it will receive. Targeted platforms for launch are Curve Lend and Fraxlend. Officiel hjemmeside: https://resupply.fi/ Hvidbog: https://docs.resupply.fi/ Køb REUSD nu!

Resupply USD (REUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Resupply USD (REUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 87.97M $ 87.97M $ 87.97M Samlet udbud $ 88.86M $ 88.86M $ 88.86M Cirkulerende forsyning $ 88.86M $ 88.86M $ 88.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 87.97M $ 87.97M $ 87.97M Alle tiders Høj: $ 1.023 $ 1.023 $ 1.023 Alle tiders Lav: $ 0.969015 $ 0.969015 $ 0.969015 Nuværende pris: $ 0.989962 $ 0.989962 $ 0.989962 Få mere at vide om Resupply USD (REUSD) pris

Resupply USD (REUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Resupply USD (REUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REUSD's tokenomics, kan du udforske REUSD tokens live-pris!

