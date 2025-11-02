Restaking Vault ETH (RSTETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 4,682.25 $ 4,682.25 $ 4,682.25 24H lav $ 4,761.99 $ 4,761.99 $ 4,761.99 24H høj 24H lav $ 4,682.25$ 4,682.25 $ 4,682.25 24H høj $ 4,761.99$ 4,761.99 $ 4,761.99 All Time High $ 6,262.2$ 6,262.2 $ 6,262.2 Laveste pris $ 4,034.51$ 4,034.51 $ 4,034.51 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +1.32% Prisændring (7D) -1.27% Prisændring (7D) -1.27%

Restaking Vault ETH (RSTETH) realtidsprisen er $4,761.82. I løbet af de sidste 24 timer har RSTETH handlet mellem et lavpunkt på $ 4,682.25 og et højdepunkt på $ 4,761.99, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RSTETHs højeste pris nogensinde er $ 6,262.2, mens den laveste pris nogensinde er $ 4,034.51.

Når det gælder kortsigtet performance, RSTETH har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +1.32% i løbet af 24 timer og -1.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Restaking Vault ETH (RSTETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 136.76M$ 136.76M $ 136.76M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 136.76M$ 136.76M $ 136.76M Cirkulationsforsyning 28.72K 28.72K 28.72K Samlet Udbud 28,721.04255505099 28,721.04255505099 28,721.04255505099

Den nuværende markedsværdi på Restaking Vault ETH er $ 136.76M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RSTETH er 28.72K, med et samlet udbud på 28721.04255505099. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 136.76M.