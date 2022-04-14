Restaked Swell ETH (RSWETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Restaked Swell ETH (RSWETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Restaked Swell ETH (RSWETH) Information Officiel hjemmeside: https://www.swellnetwork.io/post/liquid-restaking

Restaked Swell ETH (RSWETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Restaked Swell ETH (RSWETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 154.46M $ 154.46M $ 154.46M Samlet udbud $ 32.09K $ 32.09K $ 32.09K Cirkulerende forsyning $ 32.09K $ 32.09K $ 32.09K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 154.46M $ 154.46M $ 154.46M Alle tiders Høj: $ 17,684.38 $ 17,684.38 $ 17,684.38 Alle tiders Lav: $ 1,442.67 $ 1,442.67 $ 1,442.67 Nuværende pris: $ 4,814.03 $ 4,814.03 $ 4,814.03 Få mere at vide om Restaked Swell ETH (RSWETH) pris

Restaked Swell ETH (RSWETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Restaked Swell ETH (RSWETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RSWETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RSWETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RSWETH's tokenomics, kan du udforske RSWETH tokens live-pris!

