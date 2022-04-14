Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Restaked sAVAX (RSAVAX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Restaked sAVAX (RSAVAX) Information rsAVAX is restaked sAVAX, allowing users to benefit from native sAVAX yield as well as rewards for providing crypto-economic security to Avalanche L1s. Users deposit sAVAX and receive rsAVAX at a 1:1 ratio. Yield Yak then acts as a curator on Suzaku's restaking marketplace, deploing sAVAX as collateral to Avalanche Operators and Avalanche L1s, in exchange for rewards. These rewards are compounded into the value of rsAVAX. Officiel hjemmeside: https://yieldyak.com/avalanche/milk/0xDf788AD40181894dA035B827cDF55C523bf52F67/ Hvidbog: https://docs.yieldyak.com/milk-vaults/rsavax-suzaku-restaking Køb RSAVAX nu!

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Restaked sAVAX (RSAVAX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Samlet udbud $ 133.18K $ 133.18K $ 133.18K Cirkulerende forsyning $ 133.18K $ 133.18K $ 133.18K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Alle tiders Høj: $ 49.42 $ 49.42 $ 49.42 Alle tiders Lav: $ 17.69 $ 17.69 $ 17.69 Nuværende pris: $ 30.11 $ 30.11 $ 30.11 Få mere at vide om Restaked sAVAX (RSAVAX) pris

Restaked sAVAX (RSAVAX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Restaked sAVAX (RSAVAX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RSAVAX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RSAVAX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RSAVAX's tokenomics, kan du udforske RSAVAX tokens live-pris!

