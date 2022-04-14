Restake Finance (RSTK) Tokenomics Få vigtig indsigt i Restake Finance (RSTK), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Restake Finance (RSTK) Information Restake Finance DAO is a decentralized autonomous organization that aims to become a yield powerhouse – by introducing modular liquid restaking to EigenLayer. We’re building a new era of yield - an intuitive platform to restake your liquid staking tokens and maximise your on-chain rewards through $rstETH, our liquid restaking token. Using $rstETH will allow you to earn restaking rewards while receiving a liquid derivative in exchange for your locked principal. You will have instant liquidity to your tokens and the ability to compound yield. Officiel hjemmeside: https://www.restakefinance.com/ Hvidbog: https://docs.restakefinance.com/refi-docs-1/opportunity/what-is-eigen-layer Køb RSTK nu!

Restake Finance (RSTK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Restake Finance (RSTK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 346.68K $ 346.68K $ 346.68K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 38.26M $ 38.26M $ 38.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 906.21K $ 906.21K $ 906.21K Alle tiders Høj: $ 2.8 $ 2.8 $ 2.8 Alle tiders Lav: $ 0.00322433 $ 0.00322433 $ 0.00322433 Nuværende pris: $ 0.00906214 $ 0.00906214 $ 0.00906214 Få mere at vide om Restake Finance (RSTK) pris

Restake Finance (RSTK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Restake Finance (RSTK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RSTK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RSTK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RSTK's tokenomics, kan du udforske RSTK tokens live-pris!

RSTK Prisprediktion Vil du vide, hvor RSTK måske er på vej hen? Vores RSTK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RSTK Tokens prisprediktion nu!

