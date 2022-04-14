Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Resolv wstUSR (WSTUSR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Resolv wstUSR (WSTUSR) Information What is Resolv? Resolv is a protocol maintaining USR, a stablecoin natively backed by Ether (ETH) and pegged to US Dollar. The protocol's main features include: Issuance and redemption of USR against other tokens; Maintaining sufficent backing by ETH at all times. This is achieved by hedging ETH price with short perpetual futures positions; Maintaining RLP (Resolv Liquidity Pool), a liquid insurance pool designed to keep USR overcollateralized. Both USR and RLP can be minted and redeemed by users in exchange for collateral deposited on 1:1 basis. Officiel hjemmeside: https://resolv.xyz/ Køb WSTUSR nu!

Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Resolv wstUSR (WSTUSR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 199.66M $ 199.66M $ 199.66M Samlet udbud $ 181.20M $ 181.20M $ 181.20M Cirkulerende forsyning $ 181.20M $ 181.20M $ 181.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 199.66M $ 199.66M $ 199.66M Alle tiders Høj: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Alle tiders Lav: $ 0.58995 $ 0.58995 $ 0.58995 Nuværende pris: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Få mere at vide om Resolv wstUSR (WSTUSR) pris

Resolv wstUSR (WSTUSR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Resolv wstUSR (WSTUSR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WSTUSR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WSTUSR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WSTUSR's tokenomics, kan du udforske WSTUSR tokens live-pris!

