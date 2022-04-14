Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Reservoir rUSD (RUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Reservoir rUSD (RUSD) Information Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. Officiel hjemmeside: https://www.reservoir.xyz/ Hvidbog: https://docs.reservoir.xyz/ Køb RUSD nu!

Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Reservoir rUSD (RUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.86M $ 61.86M $ 61.86M Samlet udbud $ 62.02M $ 62.02M $ 62.02M Cirkulerende forsyning $ 62.02M $ 62.02M $ 62.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 61.86M $ 61.86M $ 61.86M Alle tiders Høj: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Alle tiders Lav: $ 0.971575 $ 0.971575 $ 0.971575 Nuværende pris: $ 0.997236 $ 0.997236 $ 0.997236 Få mere at vide om Reservoir rUSD (RUSD) pris

Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Reservoir rUSD (RUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RUSD's tokenomics, kan du udforske RUSD tokens live-pris!

