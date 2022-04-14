ResearchCoin (RSC) Tokenomics Få vigtig indsigt i ResearchCoin (RSC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ResearchCoin (RSC) Information The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo Officiel hjemmeside: https://www.researchhub.com/ Køb RSC nu!

ResearchCoin (RSC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ResearchCoin (RSC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 70.84M $ 70.84M $ 70.84M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 116.82M $ 116.82M $ 116.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 606.37M $ 606.37M $ 606.37M Alle tiders Høj: $ 1.51 $ 1.51 $ 1.51 Alle tiders Lav: $ 0.00308244 $ 0.00308244 $ 0.00308244 Nuværende pris: $ 0.606249 $ 0.606249 $ 0.606249 Få mere at vide om ResearchCoin (RSC) pris

ResearchCoin (RSC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ResearchCoin (RSC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RSC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RSC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RSC's tokenomics, kan du udforske RSC tokens live-pris!

