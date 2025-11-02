RepubliK (RPK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.01% Prisændring (1D) -5.17% Prisændring (7D) -2.39% Prisændring (7D) -2.39%

RepubliK (RPK) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RPK handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RPKs højeste pris nogensinde er $ 0.100376, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RPK har ændret sig med +0.01% i løbet af den sidste time, -5.17% i løbet af 24 timer og -2.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RepubliK (RPK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 50.78K$ 50.78K $ 50.78K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 761.75K$ 761.75K $ 761.75K Cirkulationsforsyning 200.00M 200.00M 200.00M Samlet Udbud 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på RepubliK er $ 50.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RPK er 200.00M, med et samlet udbud på 3000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 761.75K.