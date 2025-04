Hvad er ReptilianZuckerBidenBartcoin (BART)

$BART is the Reptilian elite's plan for all of humanity. Their plan is to bring the world under their control, using a ONE WORLD DIGITAL CURRENCY called: $BART coin. Our goal is to teach you how to aquire as much of this space currency as possible before they use the control matrix to moon the coin. When that happens you will be ready, having jumped onboard the $BART token just in time. ReptilianZuckerBidenBartCoin is the ultimate computer money based digital currency system from space.

