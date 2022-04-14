REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomics Få vigtig indsigt i REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Information RepoAnalyzer is a decentralized analysis platform designed to verify the authenticity and legitimacy of blockchain projects through GitHub repository analysis. The platform combines AI-powered code analysis with community-driven verification to identify potential risks in cryptocurrency projects. The platform serves as a critical infrastructure tool for the blockchain ecosystem, helping users make informed decisions by providing objective analysis of project repositories. RepoAnalyzer's analysis methodology combines on-chain data, repository metrics, and AI pattern recognition to generate comprehensive project assessments. Officiel hjemmeside: https://repoanalyzer.site/ Hvidbog: https://hackmd.io/@repoanalyzer/SJ7fg688yx

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for REPO ANALYZER AI (REPOALYZE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 45.73K $ 45.73K $ 45.73K Samlet udbud $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Cirkulerende forsyning $ 990.06M $ 990.06M $ 990.06M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.18K $ 46.18K $ 46.18K Alle tiders Høj: $ 0.00205628 $ 0.00205628 $ 0.00205628 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) pris

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REPOALYZE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REPOALYZE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REPOALYZE's tokenomics, kan du udforske REPOALYZE tokens live-pris!

REPOALYZE Prisprediktion Vil du vide, hvor REPOALYZE måske er på vej hen? Vores REPOALYZE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

