Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Renzo Restaked SOL (EZSOL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Information Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Officiel hjemmeside: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Hvidbog: https://docs.renzoprotocol.com/docs/ Køb EZSOL nu!

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Renzo Restaked SOL (EZSOL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.64M $ 38.64M $ 38.64M Samlet udbud $ 161.92K $ 161.92K $ 161.92K Cirkulerende forsyning $ 161.92K $ 161.92K $ 161.92K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 38.64M $ 38.64M $ 38.64M Alle tiders Høj: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 Alle tiders Lav: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 Nuværende pris: $ 238.63 $ 238.63 $ 238.63 Få mere at vide om Renzo Restaked SOL (EZSOL) pris

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Renzo Restaked SOL (EZSOL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EZSOL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EZSOL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EZSOL's tokenomics, kan du udforske EZSOL tokens live-pris!

