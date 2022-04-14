Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Renzo Restaked LST (PZETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Renzo Restaked LST (PZETH) Information pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user’s restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking. Officiel hjemmeside: https://www.renzoprotocol.com/ Køb PZETH nu!

Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Renzo Restaked LST (PZETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 139.44M $ 139.44M $ 139.44M Samlet udbud $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K Cirkulerende forsyning $ 25.15K $ 25.15K $ 25.15K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 139.44M $ 139.44M $ 139.44M Alle tiders Høj: $ 5,710.16 $ 5,710.16 $ 5,710.16 Alle tiders Lav: $ 1,684.12 $ 1,684.12 $ 1,684.12 Nuværende pris: $ 5,543.63 $ 5,543.63 $ 5,543.63 Få mere at vide om Renzo Restaked LST (PZETH) pris

Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Renzo Restaked LST (PZETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PZETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PZETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PZETH's tokenomics, kan du udforske PZETH tokens live-pris!

PZETH Prisprediktion Vil du vide, hvor PZETH måske er på vej hen? Vores PZETH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PZETH Tokens prisprediktion nu!

