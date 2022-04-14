Rent Only Goes Up (RENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rent Only Goes Up (RENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rent Only Goes Up (RENT) Information Just like rent, this coin only goes up Officiel hjemmeside: https://fightrent.fun/ Køb RENT nu!

Rent Only Goes Up (RENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rent Only Goes Up (RENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 67.46K $ 67.46K $ 67.46K Samlet udbud $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Cirkulerende forsyning $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.46K $ 67.46K $ 67.46K Alle tiders Høj: $ 0.00216916 $ 0.00216916 $ 0.00216916 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rent Only Goes Up (RENT) pris

Rent Only Goes Up (RENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rent Only Goes Up (RENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RENT's tokenomics, kan du udforske RENT tokens live-pris!

RENT Prisprediktion Vil du vide, hvor RENT måske er på vej hen? Vores RENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RENT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!