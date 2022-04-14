Rent is Due (RENTCOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rent is Due (RENTCOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rent is Due (RENTCOIN) Information RENTCOIN is a meme project on Solana. House coin has set a precedent and shown the world what a group of committed holders can achieve. And the fact of the matter is that the vast majority of the world pays rent. Even most of those who own, just pay rent to the bank. RENTCOIN is designed to bring all of the renters in the world together so we can hold RENTCOIN and never have to pay a landlord or a bank again. RENTCOIN is about financial freedom from landowning class. Officiel hjemmeside: https://pump.fun/coin/8x8YipfqZctyTadL2sETH8YbMtinZAXZi6CYFebfpump Køb RENTCOIN nu!

Rent is Due (RENTCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rent is Due (RENTCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Samlet udbud $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M Cirkulerende forsyning $ 999.15M $ 999.15M $ 999.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 17.21K $ 17.21K $ 17.21K Alle tiders Høj: $ 0.00008988 $ 0.00008988 $ 0.00008988 Alle tiders Lav: $ 0.00001152 $ 0.00001152 $ 0.00001152 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rent is Due (RENTCOIN) pris

Rent is Due (RENTCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rent is Due (RENTCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RENTCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RENTCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RENTCOIN's tokenomics, kan du udforske RENTCOIN tokens live-pris!

RENTCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor RENTCOIN måske er på vej hen? Vores RENTCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se RENTCOIN Tokens prisprediktion nu!

