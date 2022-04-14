Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Information Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Officiel hjemmeside: https://rektburgundy.com Hvidbog: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf Køb MXNBC nu!

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 25.08K $ 25.08K $ 25.08K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 726.09M $ 726.09M $ 726.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.54K $ 34.54K $ 34.54K Alle tiders Høj: $ 0.0011062 $ 0.0011062 $ 0.0011062 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) pris

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MXNBC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MXNBC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MXNBC's tokenomics, kan du udforske MXNBC tokens live-pris!

MXNBC Prisprediktion Vil du vide, hvor MXNBC måske er på vej hen? Vores MXNBC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se MXNBC Tokens prisprediktion nu!

