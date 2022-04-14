ReinforcedAI (SN92) Tokenomics Få vigtig indsigt i ReinforcedAI (SN92), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ReinforcedAI (SN92) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ReinforcedAI (SN92), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Samlet udbud $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M Cirkulerende forsyning $ 1.32M $ 1.32M $ 1.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Alle tiders Høj: $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 Alle tiders Lav: $ 0.448012 $ 0.448012 $ 0.448012 Nuværende pris: $ 0.803851 $ 0.803851 $ 0.803851 Få mere at vide om ReinforcedAI (SN92) pris

ReinforcedAI (SN92) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ReinforcedAI (SN92) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SN92 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SN92 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SN92's tokenomics, kan du udforske SN92 tokens live-pris!

