RegularEverydayNormalCoin (RENC) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -0.34% Prisændring (7D) -0.34%

RegularEverydayNormalCoin (RENC) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har RENC handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RENCs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, RENC har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -0.34% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RegularEverydayNormalCoin (RENC) Markedsinformation

Markedsværdi $ 121.59K$ 121.59K $ 121.59K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 121.59K$ 121.59K $ 121.59K Cirkulationsforsyning 420.00M 420.00M 420.00M Samlet Udbud 420,000,000.0 420,000,000.0 420,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på RegularEverydayNormalCoin er $ 121.59K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RENC er 420.00M, med et samlet udbud på 420000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 121.59K.