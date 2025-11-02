Regentics (REGEN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00005575$ 0.00005575 $ 0.00005575 Laveste pris $ 0.00000613$ 0.00000613 $ 0.00000613 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +0.07% Prisændring (7D) +0.07%

Regentics (REGEN) realtidsprisen er $0.00001327. I løbet af de sidste 24 timer har REGEN handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. REGENs højeste pris nogensinde er $ 0.00005575, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00000613.

Når det gælder kortsigtet performance, REGEN har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.07% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Regentics (REGEN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.27K$ 13.27K $ 13.27K Cirkulationsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Regentics er $ 13.27K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af REGEN er 1.00B, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.27K.