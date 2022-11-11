Regent Coin (REGENT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Regent Coin (REGENT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Regent Coin (REGENT) Information What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments. What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you. History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives. What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking. Officiel hjemmeside: http://www.regentcoin.finance/ Hvidbog: https://regentcoin.finance/pdf/Regentcoin-Whitepaper.pdf Køb REGENT nu!

Regent Coin (REGENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Regent Coin (REGENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 35.75K $ 35.75K $ 35.75K Samlet udbud $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Cirkulerende forsyning $ 2.88M $ 2.88M $ 2.88M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 35.98K $ 35.98K $ 35.98K Alle tiders Høj: $ 1.21 $ 1.21 $ 1.21 Alle tiders Lav: $ 0.00739939 $ 0.00739939 $ 0.00739939 Nuværende pris: $ 0.01240774 $ 0.01240774 $ 0.01240774 Få mere at vide om Regent Coin (REGENT) pris

Regent Coin (REGENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Regent Coin (REGENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REGENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REGENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REGENT's tokenomics, kan du udforske REGENT tokens live-pris!

