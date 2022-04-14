Reflections of Dissonance AI (AIKA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Reflections of Dissonance AI (AIKA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Information AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) Officiel hjemmeside: https://aika-sol.com/ Køb AIKA nu!

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Reflections of Dissonance AI (AIKA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 46.84K $ 46.84K $ 46.84K Samlet udbud $ 988.90M $ 988.90M $ 988.90M Cirkulerende forsyning $ 988.90M $ 988.90M $ 988.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.84K $ 46.84K $ 46.84K Alle tiders Høj: $ 0.01509709 $ 0.01509709 $ 0.01509709 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Reflections of Dissonance AI (AIKA) pris

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Reflections of Dissonance AI (AIKA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal AIKA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange AIKA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår AIKA's tokenomics, kan du udforske AIKA tokens live-pris!

AIKA Prisprediktion Vil du vide, hvor AIKA måske er på vej hen? Vores AIKA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

