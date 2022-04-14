RedHive (HIV3) Tokenomics Få vigtig indsigt i RedHive (HIV3), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RedHive (HIV3) Information RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem. Officiel hjemmeside: https://redhive.ai/ Køb HIV3 nu!

RedHive (HIV3) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RedHive (HIV3), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 71.95K Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 100.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 71.95K Alle tiders Høj: $ 0.01788068 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00071946

RedHive (HIV3) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RedHive (HIV3) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal HIV3 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange HIV3 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

