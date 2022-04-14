Redemption Of Pets (ROP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Redemption Of Pets (ROP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Redemption Of Pets (ROP) Information ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it’s cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP’s core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals. Officiel hjemmeside: https://ropmeme.io Køb ROP nu!

Redemption Of Pets (ROP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Redemption Of Pets (ROP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.85K $ 47.85K $ 47.85K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.85K $ 47.85K $ 47.85K Alle tiders Høj: $ 0.907255 $ 0.907255 $ 0.907255 Alle tiders Lav: $ 0.03400078 $ 0.03400078 $ 0.03400078 Nuværende pris: $ 0.0478482 $ 0.0478482 $ 0.0478482 Få mere at vide om Redemption Of Pets (ROP) pris

Redemption Of Pets (ROP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Redemption Of Pets (ROP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ROP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ROP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ROP's tokenomics, kan du udforske ROP tokens live-pris!

