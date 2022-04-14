Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomics Få vigtig indsigt i Red Siberian Husky (KOVU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Red Siberian Husky (KOVU) Information When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space. Officiel hjemmeside: https://www.kovucoin.com/ Køb KOVU nu!

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Red Siberian Husky (KOVU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.36K $ 20.36K $ 20.36K Samlet udbud $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M Cirkulerende forsyning $ 999.17M $ 999.17M $ 999.17M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 20.36K $ 20.36K $ 20.36K Alle tiders Høj: $ 0.00651786 $ 0.00651786 $ 0.00651786 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Red Siberian Husky (KOVU) pris

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Red Siberian Husky (KOVU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KOVU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KOVU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KOVU's tokenomics, kan du udforske KOVU tokens live-pris!

