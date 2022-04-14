Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomics

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Red Siberian Husky (KOVU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Red Siberian Husky (KOVU) Information

When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.

Officiel hjemmeside:
https://www.kovucoin.com/

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Red Siberian Husky (KOVU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 20.36K
$ 20.36K
Samlet udbud
$ 999.17M
$ 999.17M
Cirkulerende forsyning
$ 999.17M
$ 999.17M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 20.36K
$ 20.36K
Alle tiders Høj:
$ 0.00651786
$ 0.00651786
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Red Siberian Husky (KOVU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal KOVU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange KOVU tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår KOVU's tokenomics, kan du udforske KOVU tokens live-pris!

KOVU Prisprediktion

Vil du vide, hvor KOVU måske er på vej hen? Vores KOVU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.