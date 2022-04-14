Red Genesis ($R3D) Tokenomics Få vigtig indsigt i Red Genesis ($R3D), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Red Genesis ($R3D) Information DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications. Officiel hjemmeside: https://debot.science Køb $R3D nu!

Red Genesis ($R3D) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Red Genesis ($R3D), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.58K Samlet udbud $ 999.65M Cirkulerende forsyning $ 986.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.88K Alle tiders Høj: $ 0.0077114 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Red Genesis ($R3D) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Red Genesis ($R3D) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $R3D tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $R3D tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $R3D's tokenomics, kan du udforske $R3D tokens live-pris!

