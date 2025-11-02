RECRUIT (RECRUIT) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001096 $ 0.00001096 $ 0.00001096 24H lav $ 0.00001116 $ 0.00001116 $ 0.00001116 24H høj 24H lav $ 0.00001096$ 0.00001096 $ 0.00001096 24H høj $ 0.00001116$ 0.00001116 $ 0.00001116 All Time High $ 0.00102729$ 0.00102729 $ 0.00102729 Laveste pris $ 0.00001035$ 0.00001035 $ 0.00001035 Prisændring (1H) +1.58% Prisændring (1D) +0.74% Prisændring (7D) -13.08% Prisændring (7D) -13.08%

RECRUIT (RECRUIT) realtidsprisen er $0.00001121. I løbet af de sidste 24 timer har RECRUIT handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001096 og et højdepunkt på $ 0.00001116, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. RECRUITs højeste pris nogensinde er $ 0.00102729, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001035.

Når det gælder kortsigtet performance, RECRUIT har ændret sig med +1.58% i løbet af den sidste time, +0.74% i løbet af 24 timer og -13.08% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

RECRUIT (RECRUIT) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.21K$ 11.21K $ 11.21K Cirkulationsforsyning 999.80M 999.80M 999.80M Samlet Udbud 999,799,108.690147 999,799,108.690147 999,799,108.690147

Den nuværende markedsværdi på RECRUIT er $ 11.21K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af RECRUIT er 999.80M, med et samlet udbud på 999799108.690147. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.21K.