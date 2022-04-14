Recon Solana (RECON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Recon Solana (RECON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Recon Solana (RECON) Information Recon is a versatile tool designed to protect you within the Solana ecosystem. It utilizes advanced algorithms to evaluate token security risks, analyzing smart contracts, transaction patterns, decentralization, liquidity, and integrating external data to spot vulnerabilities. This in-depth analysis uncovers security risks, facilitating the creation of strong solutions to strengthen the Solana network's safety and resilience. Officiel hjemmeside: https://solrecon.xyz/ Køb RECON nu!

Recon Solana (RECON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Recon Solana (RECON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.79K $ 3.79K $ 3.79K Samlet udbud $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Cirkulerende forsyning $ 849.92M $ 849.92M $ 849.92M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.46K $ 4.46K $ 4.46K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Recon Solana (RECON) pris

Recon Solana (RECON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Recon Solana (RECON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RECON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RECON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RECON's tokenomics, kan du udforske RECON tokens live-pris!

