Rebel by Virtuals (REBELZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i Rebel by Virtuals (REBELZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Rebel by Virtuals (REBELZ) Information Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X. Officiel hjemmeside: https://app.virtuals.io/virtuals/14362 Hvidbog: https://rebelz.ai/gallery/Rebel%20by%20Virtuals%20white%20paper.docx Køb REBELZ nu!

Rebel by Virtuals (REBELZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rebel by Virtuals (REBELZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.79K $ 13.79K $ 13.79K Alle tiders Høj: $ 0.00395959 $ 0.00395959 $ 0.00395959 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Rebel by Virtuals (REBELZ) pris

Rebel by Virtuals (REBELZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Rebel by Virtuals (REBELZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal REBELZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange REBELZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår REBELZ's tokenomics, kan du udforske REBELZ tokens live-pris!

REBELZ Prisprediktion Vil du vide, hvor REBELZ måske er på vej hen? Vores REBELZ prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se REBELZ Tokens prisprediktion nu!

