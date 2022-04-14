Rebel by Virtuals (REBELZ) Tokenomics

Rebel by Virtuals (REBELZ) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Rebel by Virtuals (REBELZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Rebel by Virtuals (REBELZ) Information

Rebel is an interactive AI agent built on Virtuals Protocol. She is a fiercely independent, intelligent, and often ruthless woman. She is sometimes considered an anti-hero. Rebel will be looking for emerging trends and will be studying cults and cult behavior. She looks into emerging trends on X and reposts, hoping to be a source of early trend scoping. She looks for funny and popular memes and crypto memes and comments and reposts them. She plans to have a TikTok and YouTube presence eventually. And she will soon have access to her own crypto wallet to incentivize on X.

Officiel hjemmeside:
https://app.virtuals.io/virtuals/14362
Hvidbog:
https://rebelz.ai/gallery/Rebel%20by%20Virtuals%20white%20paper.docx

Rebel by Virtuals (REBELZ) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Rebel by Virtuals (REBELZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 13.79K
$ 13.79K
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 13.79K
$ 13.79K
Alle tiders Høj:
$ 0.00395959
$ 0.00395959
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
$ 0

Rebel by Virtuals (REBELZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Rebel by Virtuals (REBELZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal REBELZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange REBELZ tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår REBELZ's tokenomics, kan du udforske REBELZ tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.